02.09.2021 (10:44)
Участники конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021 завершили этап «Эстафета»
Во Вьетнаме в городе Ханой на полигоне учебного центра «Мьеу Мон» команды России, Белоруссии, Мали, Вьетнама и Лаоса завершили прохождение второго этапа конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021.
В ходе «Эстафеты» участники прошли штурмовую полосу, полосу спасателя, на которой вскрывали заблокированную дверь, проводили поиск и сбор металлических осколков, преодолевали лабиринт, управляли автомобилем, а также выполняли задачи армейской тактической стрельбы – нового элемента соревнований (здесь наилучший результат показал участник команды ВС РФ прапорщик Андрей Дудкин).
Победитель международного конкурса «Аварийный район» определится 2 сентября в ходе завершающего третьего этапа – «Победный рывок».
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