02.09.2021 (10:44)

Участники конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021 завершили этап «Эстафета»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021 завершили этап «Эстафета»

Во Вьетнаме в городе Ханой на полигоне учебного центра «Мьеу Мон» команды России, Белоруссии, Мали, Вьетнама и Лаоса завершили прохождение второго этапа конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021.

В ходе «Эстафеты» участники прошли штурмовую полосу, полосу спасателя, на которой вскрывали заблокированную дверь, проводили поиск и сбор металлических осколков, преодолевали лабиринт, управляли автомобилем, а также выполняли задачи армейской тактической стрельбы – нового элемента соревнований (здесь наилучший результат показал участник команды ВС РФ прапорщик Андрей Дудкин).

Победитель международного конкурса «Аварийный район» определится 2 сентября в ходе завершающего третьего этапа – «Победный рывок».

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