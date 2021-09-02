02.09.2021 (10:25)

Команда России одержала победу в IV этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021

Победой команды Российской Федерации завершился четвертый этап конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр 2021 года. В ходе него были выполнены боевые стрельбы, нормативы по преодолению участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время.

Лучшими в метании ножей и пехотных лопаток на точность стали разведчики из Республики Узбекистан. Второй и третий результат показали военнослужащие из Китайской Народной Республики и Российской Федерации соответственно. В метании учебных гранат всех превзошли представители Республики Беларусь.

В ходе IV этапа соревнований разведчики также преодолевали участок длиной 25 м, на котором были установлены имитационные мины и растяжки, после чего в составе группы выполняли стрельбу из стрелкового оружия по мишеням, норматив по установлению радиосвязи с командованием.

При подведении итогов этапа учитывались результаты индивидуальной стрельбы, метания учебных ручных гранат, ножей и саперных лопат всех членов команд из стрелкового оружия.

По итогам четырех этапов соревнований лидирует команда Российской Федерации, второе место разделяют разведчики из Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики, на третьем месте военнослужащие из Республики Беларусь.

Заключительный этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки» пройдёт уже сегодня.

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