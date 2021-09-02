02.09.2021 (09:55)

Российские экипажи выиграли кубок конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021

Штаб конкурса «Авиадартс» Армейских международных игр 2021 года подвел окончательные итоги соревнования.

Российские экипажи выиграли в номинациях: бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило в общекомандном зачете занять первое место и завоевать кубок конкурса. Лучшими в российской команде стали: экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.

Летчики Китайской Народной Республики выиграли соревнования в истребительной и военно-транспортной авиации на самолетах J-10 и Y-9, а также завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место – в военно-транспортной авиации.

Экипажи ВВС Республики Беларусь выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях: штурмовая авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах.

«При подсчете баллов у нас определена пара экипажей, которая установила уже четвертый в этом году рекорд конкурса. В номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах два экипажа из Ростовской области по итогам конкурса набрали 641 балл», – заявил начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев.

«Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится на аэродроме Дягилево 4 сентября. На ней капитану команды, победившей в соревнованиях, будет вручен кубок конкурса «Авиадартс», – подчеркнул полковник Алексей Дмитриев.

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