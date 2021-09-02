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02.09.2021 (11:59)

Расчеты противокорабельного комплекса «Бал» Каспийской флотилии уничтожили отряд десантных кораблей условного противника

В Дагестане на полигоне Зеленоморск расчёты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии отработали противодесантную оборону. В ходе батальонного тактического учения ракетчики уничтожили в море корабельную группировку и морской десант условного противника.

На первом этапе мероприятия батальонная тактическая группа подразделений морской пехоты и расчёты БРК «Бал» совершили марш в район выполнения задач. Личный состав комплекса «Бал» занял стартовые позиций на побережье моря и приступил к поиску целей. Военнослужащие также развернули самоходный командный пункт управления связи «Минерал» и выполнили боевое слежение в пассивном режиме за надводной обстановкой в Каспийском море.

Далее расчеты БРК «Бал» обнаружили отряд десантных кораблей условного противника и произвели электронные пуски ракет из двух пусковых установок. Также ракетчики выполнили мероприятия по поддержке артиллерийских батарей морской пехоты и обеспечили противодесантную оборону побережья.

Кроме того, в ходе учения взаимодействие с дивизионом «Бал» отработали корабельные группировки ракетных кораблей и катеров Каспийской флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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