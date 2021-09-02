02.09.2021 (09:44)

Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации проводит работу в гарнизонах ЮВО

Военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал, проживающий в гарнизонах Южного военного округа (ЮВО) на территории республик Северная Осетия – Алания, Южная Осетия и Абхазия, в период с 1 по 10 сентября могут задать вопросы и обратиться в Выездную приемную Минобороны России.

Работа Выездной приемной осуществляется под руководством начальника Управления по работе с обращениями граждан Натальи Белоусовой. В состав Выездной приемной включены представители военно-политических, финансово-экономических, жилищных, медицинских, кадровых, военно-строительных, социальных и имущественно-плановых управлений, отделов и служб Минобороны России, а также специалисты ЮВО.

Работа Выездной приемной организована 2 сентября с 10:00 до 13:00 в культурно-досуговом центре войсковой части в г. Цхинвал, Республика Южная Осетия. 3 сентября с 09:30 до 13:00 – в Доме офицеров Владикавсказского гарнизона (г. Владикавказ, ул. Куйбышева, д. 126). 4 сентября с 10:40 до 17:00 – в клубе войсковой части г. Гудаута, Республика Абхазия.

Работа Выездной приемной направлена на всестороннее рассмотрение обращений военнослужащих (лиц гражданского персонала), проходящих военную службу (работающих) в объединениях, соединениях, воинских частях и организациях ЮВО, а также членов их семей.

Обращения граждан также принимаются через официальный сайт военного ведомства.

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