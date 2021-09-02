02.09.2021 (09:21)

Подразделения МТО ЮВО отработали выгрузку эшелона на необорудованный участок местности

В ходе специального учения подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) отработали выгрузку воинского эшелона на необорудованный участок местности. Для этого они использовали новую универсальную железнодорожную аппарель.

В тактическом эпизоде был задействован личный состав комендатуры железнодорожного, водного участков станции и порта Астрахань. В пункте разгрузки полностью отсутствовали стационарные погрузочно-выгрузочные места.

После выгрузки раскрепленных образцов военной техники была выполнена переправа ее по наведенному комбинированному мосту из комплектов среднего автодорожного разборного моста САРМ-М и понтонно-мостового парка ПМП.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осети.

Всего в мероприятии боевой подготовки задействовано до 10 тыс. военнослужащих, около 3 тыс. единиц техники в составе более 20 соединений, воинских частей и организаций МТО, а также 125 подразделений тылового и технического обеспечения.

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