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02.09.2021 (09:02)

Ревакцинацию от COVID-19 прошли более 16 тыс. военнослужащих и гражданских служащих ЮВО

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Более 16 тыс. военнослужащих и гражданских служащих Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировались от коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых вошли граждане, прошедшие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник-V» сделали более 260 тыс. человек. Из них более 155 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тыс. – гражданский персонал. Также завершена вакцинация военнослужащих весеннего 2021 года призыва. Всего привились более 13 тыс. новобранцев. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , COVID-19
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