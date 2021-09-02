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02.09.2021 (08:46)

Военнослужащие ВВО приняли участие в торжественной линейке посвященному «Дню знаний»

Военнослужащие гарнизонов в Сибирцево, Бикине и Сергеевке общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, приняли участие в торжественной линейке в школах военных городков.

С поздравительными словами к учащимся обратились командиры соединений и их заместители, первоклашки и представители администраций населенных пунктов. Военнослужащие пожелали ученикам добра, отличных оценок и достижения поставленных целей.

В настоящий момент в образовательных учреждениях расположенных в военных городках объединения обучаются свыше 4000 детей и подростков.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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