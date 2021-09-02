02.09.2021 (08:42)

Определились финалисты второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон»

По итогам заседания судейской комиссии определены участники финального заезда второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон».

По результатам полуфинальных гонок, проходивших в напряженной борьбе, в заключительной эстафете выступят команды Киргизии (время в полуфинале: 2 часа 23 мин. 9 сек.), Мьянмы (2 часа 28 мин. 20 сек.), Южной Осетии (2 часа 33 мин. 6 сек.) и Таджикистана (2 часа 35 мин. 57 сек.). Финал второго дивизиона с участием этих команд пройдет 3 сентября на полигоне Алабино.

В ходе эстафеты каждый танковый экипаж проходит четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба ведется из танковой пушки с ходу и из спаренного и зенитного пулеметов с места. В состязании принимают участие по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Сегодня также состоится второй полуфинальный заезд команд первого дивизиона. В нем примут участие танковые экипажи из Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Сербии. По итогам гонки станут известны сборные, которые представят свои страны в финале первого дивизиона конкурса 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр–2021.

В ходе эстафеты каждый танковый экипаж проходил четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба велась из танковой пушки с ходу и из спаренного и зенитного пулеметов с места. В состязании принимали участие по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Этап «Эстафета» по праву пользуется у болельщиков Танкового биатлона большой популярностью. По регламенту соревнований три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом Танкового биатлона.

Справочно:

В 2021 году в Танковом биатлоне принимает участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляют только лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса.

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