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02.09.2021 (08:16)

Более 70 тонн воды доставили военнослужащие ЦВО к очагам пожаров на востоке Свердловской области

Более 70 тонн воды доставили экипажи авторазливочных станций АРС-14КМ отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) защиты Центрального военного округа, задействованные в оказании помощи в тушении природных пожаров на территории Пышминского городского округа Свердловской области.

Военнослужащие ЦВО осуществляют забор воды, ее доставку и проводят проливку участков тления, а также почвы на направлениях, где остается угроза перехода огня на населенные пункты.

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина для оказания помощи населению в тушении природных пожаров на территории Пышминского городского округа Свердловской области, где имеется угроза перехода огня на населенные пункты: п. Крутоярский, д. Смородинка и с. Чернышово создан отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из состава военнослужащих соединений и воинских частей Екатеринбургского гарнизона.

В состав отряда включены 8 единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, грузовые автомобили повышенной проходимости «КамАЗ» и более 30 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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