02.09.2021 (07:00)

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского состоялся торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года

День знаний в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского традиционно отметили торжественным митингом. Нововведением этого года стало прямое включение министра обороны Российской федерации генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича. Трансляция была организована во всех учебных заведениях военного ведомства нашей страны. Министр обороны выразил уверенность, что личный состав образовательных организаций направит все силы, энергию и знания на подготовку квалифицированных военных кадров, способных решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности.

С поздравительными речами к офицерам и курсантам с трибуны обратились командующий Космическими войсками генерал-полковник Головко Александр Валентинович, начальник академии генерал-лейтенант Пеньков Максим Михайлович, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга почетный профессор вуза Вячеслав Серафимович Макаров.

Согласно результатам приемной кампании, которая включила в себя Единый государственный экзамен, медицинскую комиссию, профессионально-психологический отбор и испытания на скорость, силу и выносливость, курсантами академии стали более 950 юношей. Впереди у них годы напряженной учебы, постижение основ Космического знания, углубленное изучение специальных предметов в ведущем учебном заведении высшего образования Министерства обороны России.

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