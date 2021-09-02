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02.09.2021 (06:45)

Артиллеристы Амурского общевойскового объединения ВВО уничтожили условного противника в ходе учений

Артиллеристы Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), в ходе учения на полигоне «Трехречье», расположенного в Амурской области, уничтожили командные пункты и жизненно важные объекты условного противника.

По замыслу учения подразделения разведки, с помощью комплексов КРУС «Стрелец» и малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружили командные пункты, склады с топливом и техническим имуществом, а также бронетехнику условного противника. Противник, готовясь к наступлению, максимально использовал все имеющиеся средства маскировки, ставя перед собой цель внезапного нанесения удара по позициям наших войск.

Получив целеуказания для стрельбы, артиллерийские расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт» скрытно выдвинулись в указанные районы для нанесения огневого поражения по целям расположенным на удалении около 40 километров и оборудовали огневые позиции.

В ходе нанесения огневого поражения по обнаруженным объектам условного противника, разведчики выполняли наблюдение за поражением целей при помощи БПЛА, передавали целеуказания и производили корректировку огня.

Артиллерийские расчеты, в целях уклонения от ответного артиллерийского удара, выполнив контрбатарейное маневрирование и скоростное экстремальное вождение по пересеченной местности, возвратились в места расположения соединения. Все нормативы военнослужащими отрабатывались с двукратным запасом по отводимому на выполнение задачи времени.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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