02.09.2021 (06:15)

Расчеты РСЗО «Ураган» ВВО выполнили практические стрельбы на полигоне «Цугол» в Забайкалье

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили боевые стрельбы на межвидовом полигоне «Цугол». Мероприятие боевой подготовки состоялось в рамках полевого выхода подразделений артиллерии общевойсковой армии Восточного военного округа.

Так, расчеты РСЗО «Ураган» практически уничтожили цели, имитирующие отряды и технику «противника» на большом удалении в нескольких районах полигона. Подразделения действовали во взаимодействии составе с операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и автоматизированных комплексов артиллерийской разведки.

По сигналу РСЗО «Ураган» нанесли сосредоточенные огневые удары по целям на расстоянии от 8 до 20 км. В свою очередь артиллерийские разведчики в реальном времени обеспечили передачу координат целей и корректировку огня РСЗО.

В учении приняли участие свыше 400 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц техники.

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