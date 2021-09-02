02.09.2021 (05:30)

Разведчики Амурского общевойскового объединения ВВО начали полевой выход

Подразделения разведки соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии, приступили к полевому выходу.

В ходе практических занятий разведчики отработают вопросы совершения скрытых марш-бросков на большие расстояния в тыл условного противника. Проведут ряд тренировок по диверсионным действиям на важных объектах, поиску и нейтрализации ДРГ условного противника с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оснащенных системами разведки в видимом и инфракрасном спектре.

Разведчики отработают тактику проведения засад и налетов, усовершенствуют приемы маскировки с использованием штатных и подручных средств. Проведут ряд практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, вождению боевых и специальных машин.

В полевом выходе задействовано несколько сотен военнослужащих, десятки единиц техники различного назначения.

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