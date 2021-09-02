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02.09.2021 (05:10)

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ ВВО в Забайкалье выполнили учебно-тренировочные полеты в ночное время

Летчики авиачасти Восточного военного округа (ВВО) выполнили учебно-тренировочные полеты на транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ в тёмное время суток в Забайкальском крае.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили поиск и условное уничтожение наземных целей «противника».

Кроме того, экипажи совершенствовали пилотирование по заданному маршруту с разведкой различных объектов, действия в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель в соответствии с правилами полетов по приборам и визуального ориентирования в тёмное время суток.

В учебно-тренировочных полетах приняли участие  военнослужащие из числа летного и инженерно-технического состава, было задействовано несколько боевых вертолетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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