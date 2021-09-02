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02.09.2021 (04:45)

Полеты на современных истребителях Су-35с провели пилоты армии ВВС и ПВО ВВО в Хабаровском крае

Фигуры сложного пилотажа выполнили пилоты истребительной авиационной части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, в ходе учебно-тренировочных полётов.

Полеты выполнялись на многофункциональных истребителях Су-35с на минимальных и сверхзвуковых скоростях.

Отдельными полетными заданиями для каждого экипажа стало выполнение  элементов воздушного боя на различных высотах.

Помимо этого, в ходе учебно-тренировочных полетов были отработаны поиск, обнаружение и уничтожение самолетов условного противника при групповом пилотировании истребителей, а также вопросы аэронавигации.

Особое внимание было уделено выполнению упражнений в воздухе с применением наступательных и оборонительных маневров.

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Метки:
Восточный военный округ
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