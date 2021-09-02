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02.09.2021 (04:30)

Более 182 тысяч человек в Восточном военном округе прошли вакцинацию от COVID-19

Свыше 182 тысяч человек в Восточном военном округе вакцинированы от COVID-19 с ноября прошлого года. Мероприятие проводится в соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба Министерства обороны России по предупреждению заноса и распространения в Вооруженных Силах Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.

Работа по вакцинации личного состава организована в военно-медицинских учреждениях округа всех категорий. Препаратом привиты  военнослужащие, члены их семей,  гражданский персонал и военным пенсионерам.

Вакцинация проведена отечественным двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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