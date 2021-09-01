01.09.2021 (21:50)

В Военно-воздушной академии прошли мероприятия, посвященные Дню знаний

В Воронеже в Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний.

Личный состав крупнейшего в Вооружённых силах РФ образовательного учреждения поздравил Министр обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу по видеоконференцсвязи.

Далее с трибуны к военнослужащим обратился начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Афзалов. Выпускников академии, отметил он, всегда отличала безупречная выучка, дисциплина, преданность выбранному делу. Он обратил внимание слушателей и курсантов на то, что командованием ВКС и Военно-воздушной академии создаются все условия для подготовки высококвалифицированных военных кадров, способных осуществлять эксплуатацию вооружения и военной техники в полном объеме и с надлежащим качеством.

Начальник Военно-воздушной академии генерал-полковник Геннадий Зибров в ходе своего выступления призвал всегда помнить о высоком статусе выпускника прославленной академии. «Да, учиться здесь совсем не просто, это тяжёлый путь, но те, кто его преодолевает, всегда становятся достойными гражданами своей страны. К достижению этой цели и необходимо стремиться в повседневных днях учебного процесса личному составу вуза», подчеркнул он.

Торжество первого дня каждого нового учебного года наполнено ритуалами, которые проводятся лишь 1 сентября. С давних пор в этот день на плац со всей бережностью вносится старый колокол. Он был найден в Сталинграде в 1950 году - там тогда базировалось военное авиатехническое училище, - и с тех пор его звон является неотъемлемой частью этого дня. Право ударить в колокол традиционно получают курсанты-выпускники и курсанты 1 курса. Эта традиция неукоснительно была соблюдена и в этом году. А направлял их в этом важном деле ветеран вуза, выпускник сталинградского училища 1952 года подполковник Николай Бударин.

Завершилось мероприятие прохождением личного состава торжественным маршем.

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