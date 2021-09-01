01.09.2021 (21:47)
Школы и детские сады 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации открыли свои двери для детей
В школах и детских садах, находящихся в ведении 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации, прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний.
В Можайском соединении с напутствующим словом учащимся выступил заместитель начальника 12 Главного управления Минобороны России (по военно-политической работе) полковник Владимир Владимирович Тимощук.
Всего в ведении 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации находится 12 общеобразовательных школ и детских садов, которые расположены в местах дислокации соединений 12 Главного управления. 1 сентября их двери открылись для трех тысяч школьников и полутора тысяч детей дошкольного возраста.