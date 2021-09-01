01.09.2021 (21:47)

Школы и детские сады 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации открыли свои двери для детей

В школах и детских садах, находящихся в ведении 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации, прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний.

В Можайском соединении с напутствующим словом учащимся выступил заместитель начальника 12 Главного управления Минобороны России (по военно-политической работе) полковник Владимир Владимирович Тимощук.

Всего в ведении 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации находится 12 общеобразовательных школ и детских садов, которые расположены в местах дислокации соединений 12 Главного управления. 1 сентября их двери открылись для трех тысяч школьников и полутора тысяч детей дошкольного возраста.



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