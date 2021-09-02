02.09.2021 (06:00)

Моряки Каспийской флотилии уничтожили воздушную мишень на конкурсе «Кубок Моря» Арми-2021 в Иране

Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии с первого выстрела поразил воздушную цель на последнем – шестом этапе конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр-2021, проходящего в иранском порту Энзели.

Российские моряки выполняли боевое упражнение первыми и отработали его быстрее и точнее всех остальных участников, по-праву завоевав первое место.

Стрельбу по воздушной цели – закреплённому на стометровой высоте аэростату – выполнял боевой расчёт батареи малокалиберной зенитной артиллерии из шестиствольной 30-мм автоматической артиллерийской установки АК-306. Днём ранее комендоры МАК «Махачкала» лучше всех отстрелялись по морскому щиту.

Вторыми стрельбу по воздушной цели выполнили моряки иранского малого ракетного корабля «Пейкан». Стрельба была признана успешной, но не столь эффектной, как у российской команды.

Военные моряки из Азербайджана и Казахстана с поставленными задачами также справились успешно. От азербайджанских ВМС выступил экипаж патрульного корабля G122, а от ВМС Казахстана – экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка».

Наблюдение за ходом выполнения боевых упражнений велось не только с боевых кораблей. Главы делегаций стран-участниц вышли в море на борту спасательного буксира службы поисковых и аварийно-спасательных работ Каспийской флотилии «СБ-738», который выполнял роль штабного корабля на всех этапах конкурса, отработанных в море.

По результатам шести пройденных этапов конкурса спор за первое место идёт между командами России и Ирана. Экипажи кораблей азербайджанских и казахстанских ВМС займут следующие две позиции.

2 сентября на конкурсе «Кубок моря» в иранском порту Энзели у команд будет свободное время для проведения спортивных мероприятий и для подготовки к торжественной церемонии награждения победителей и призёров и закрытия состязаний, которая состоится в пятницу 3 сентября.

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