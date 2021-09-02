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02.09.2021 (05:00)

Участники международного конкурса «Чистое небо» АрМИ-2021 в Китае провели гонку «Комбинированная»

Подразделения противовоздушной обороны из шести стран завершили  соревнования в рамках третьего этапа конкурса «Чистое небо» Армейских международных игр – 2021 на китайском полигоне Корла.

Этап состязаний – гонка «Комбинированная», включал в себя заезд на боевой машине по специальной трассе протяженностью 12 км с препятствиями и участками выполнения огневых задач.

На первом участке стрельбы участники поражали из ПЗРК мишени типа «Вертолет» в движении.

Перед вторым участком стрельбы зенитчики, преодолев 400-метровую полосу препятствий с сектором для метания имитационных ручных гранат, выполняли стрельбу из автоматического оружия со сменой огневых позиций по появляющимся мишеням.

На третьем участке поражались групповые высокоскоростные воздушные цели, движущиеся на встречном курсе.

На заключительном огневом рубеже выполнялась стрельба из зенитной установки по подвижной легкобронированной цели.

Результаты третьего этапа и определение победителя по итогам всего конкурса будут утверждены после изучения материалов объективного контроля.

Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО и вооружении - переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», 12,7 мм пулеметах «Корд» и автоматах АК-12.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Чистое небо , Сухопутные войска , ПВО
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