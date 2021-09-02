02.09.2021 (04:00)

Российские десантники заняли второе место на международном конкурсе «Полярная звезда»

Российская команда заняла второе место по итогам международного конкурса «Полярная звезда», разделив его с командой Узбекистана. Лидером соревнований среди подразделений специального назначения девяти стран стала белорусская команда. Об этом сообщил главный судья конкурса полковник Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Николай Смехович.

Разведчики завершили свое участие, в соревнованиях по полевой выучке среди подразделений специального назначения успешно пройдя все испытания. В течение двух недель спецназовцы прошли 6 этапов соревнований, в ходе которых успешно выполнили все конкурсные задания в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки

с целью определения лучшей группы спецназа. При прохождении этапов военнослужащие отработали на время десятки сложнейших упражнений и нормативов по тактической, специальной, разведывательной, огневой, медицинской и инженерной подготовке. Они выполняли учебно-боевые задачи, среди которых прыжки

с парашютом на точность приземления, выполнение 30-километровых марш-бросков по пересеченной местности с преодолением водных преград, заминированных т зараженных участков местности, стрельбой из всех видов штатного вооружения в дневное и ночное время, ведение рукопашного боя, штурм здания, эвакуация раненных

и другие сложнейшие задачи.

Российская команда показала высокую слаженность при выполнении тактических действий, проведении десантирования, в ходе поражения мишеней из стрелкового оружия, и отличные результаты в соревнованиях по армейскому рукопашному бою.

Международный конкурс «Полярная звезда» среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств - России, Беларуси, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

Российскую команду на международных соревнованиях представят победители всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда-2021» – лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях примет участие команда Росгвардии.

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