02.09.2021 (03:00)

Команда России лидирует в общем зачете на конкурсе «Эльбрусское кольцо» в Кабардино-Балкарии

Команда России, которая представлена подразделением Воздушно-десантных войск, лидирует после выполнения 12-и специальных задач конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр–2021 в Кабардино-Балкарии.

Горное подразделение России набрало 11421 балл и уверенно лидирует в общем зачете международного конкурса. Второе место занимает команда Узбекистана (9620), на третьем – Казахстан (9414), на четвертом – военнослужащие из Китая (8455), пятое место у Индии (8290).

Семь горных подразделения из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии закончили шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса. Таким образом, завершился второй этап международного соревнования. Участники конкурса преодолели восемь перевалов и выполнили семь спецзаданий из 15.

Военнослужащие успешно выполнили спецзадание №12 «транспортировка пострадавшего» в районе поселка Терскол (высота 2200 м). Лучше всех с этим спецзаданием справилась команда России (995 баллов) и установила очередной рекорд трассы в 10 минут 47 секунд. Второй результат показала команда Китая (970), на третьем месте – Индия (960), на четвертом – Узбекистан (948).

Также в течении двух дней участникам конкурса предстоит выполнить еще три спецзадания. В рамках третьего этапа конкурса команды совершат марш с поляны Азау до Приюта 11 (спецзадание №13) и на следующий день выйдут в 03:00 по московскому времени на штурм Эльбруса (спецзадание №14) и отдельно от каждой команды два военнослужащих совершат скоростное восхождение на вершину горы Эльбрус с поляны Азау (спецзадание №15).

Всего в соревнованиях задействовано более 90 человек, из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. Состязания проходят в рамках Армейских международных игр АрМИ-2021.

В соревновании принимают участие команды от России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

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