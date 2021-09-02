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02.09.2021 (02:00)

Сборная команда Российской Федерации стала победителем конкурса «Тактический стрелок» АрМИ-2021

На территории учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф.Магелова прошел заключительный этап - "Дуэль" конкурса «Тактический стрелок» АрМИ-2021.

По итогам завершившихся соревнований команда Российской Федерации одержала уверенную победу в международном конкурсе «Тактический стрелок». Второе место заняли военнослужащие из Китайской Народной Республики. Третий командный результат показали военнослужащие из Республики Казахстан.

Всего в конкурсе приняли участие 17 сборных команд, которые демонстрировали свои навыки при ведении боя в различных условиях, а также выполнили огневые задачи как одиночно, так и в составе группы.

В рамках Армейских международных игр–2021 Воздушно-десантные войска провели в Рязанской области сразу два международных конкурса – «Десантный взвод» и «Тактический стрелок». Всего в соревнованиях в составе 35 команд из 24 стран участвовали около 600 военнослужащих. Церемония закрытия конкурсов состоится 2 сентября на полигоне «Дубровичи».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Тактический стрелок
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