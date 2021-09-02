02.09.2021 (01:00)
На полигоне «Матыбулак» 40-й военной базы «Отар» завершился заключительный этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня»
В Республике Казахстан - на полигоне «Матыбулак» 40-й военной базы «Отар» - завершился заключительный этапа конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня-2021». Российская команда замкнула соревнования миномётных расчётов, продемонстрировав высокое профессиональное мастерство.
В соревнованиях принимали участие расчёты 120-мм минометных комплексов 2С12Б, представляющих команды Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Команда Российской Федерации была представлена расчётом Михайловской военной артиллерийской академии и расчётом Учебного центра боевого применения артиллерии ВС РФ.
Военнослужащие состязались в точности выполнения огневых задач из миномётов 2Б11, в поражении целей из пулемёта ПКТ, гранатомёта РПГ-7В и автомата АК-74 и отрабатывали нормативы по занятию огневых позиций и корректированию огня.
Водители тягачей МТ-ЛБ продемонстрировали своё мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «змейка», колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор и макет колейного моста.
На сегодняшний день все конкурсные упражнения выполнены и оценены судейской коллегией. Результат соревнований будет объявлен на церемонии закрытия, которая состоится 2 сентября.