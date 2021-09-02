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02.09.2021 (01:00)

На полигоне «Матыбулак» 40-й военной базы «Отар» завершился заключительный этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В Республике Казахстан - на полигоне «Матыбулак» 40-й военной базы «Отар» - завершился заключительный этапа конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня-2021». Российская команда замкнула соревнования миномётных расчётов, продемонстрировав высокое профессиональное мастерство.

В соревнованиях принимали участие расчёты 120-мм минометных комплексов 2С12Б, представляющих команды Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Команда Российской Федерации была представлена расчётом Михайловской военной артиллерийской академии и расчётом Учебного центра боевого применения артиллерии ВС РФ.

Военнослужащие состязались в точности выполнения огневых задач из миномётов 2Б11, в поражении целей из пулемёта ПКТ, гранатомёта РПГ-7В и автомата АК-74 и отрабатывали нормативы по занятию огневых позиций и корректированию огня.

Водители тягачей МТ-ЛБ продемонстрировали своё мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «змейка», колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор и макет колейного моста.

На сегодняшний день все конкурсные упражнения выполнены и оценены судейской коллегией. Результат соревнований будет объявлен на церемонии закрытия, которая состоится 2 сентября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Сухопутные войска , Мастера артиллерийского огня
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