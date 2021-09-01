01.09.2021 (20:32)

В Казанском суворовском училище состоялось торжественное вручение новобранцам алых погон

В Казанском суворовском военном училище состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний и вручению новобранцам алых погон.

Начался День знаний с просмотра видеообращения Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу к обучающимся суворовских, нахимовских и кадетских училищ. После чего с напутственными словами к учащимся обратились ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Александр Шахназаров, представители Центрального военного округа и правительства Республики Татарстан, общественные деятели.

Алые погоны новобранцам были вручены у памятника первому суворовцу училища. Здесь же выпускник Казанского суворовского училища 1975 года полковник в запасе Рустэм Мухаметгатов напутствовал первокурсников бережно хранить традиции училища. Он продемонстрировал свой первый суворовский погон, который пронес 40 лет на внутренней стороне кителя.

Завершилось мероприятие проведением для первокурсников Урока Мужества.

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