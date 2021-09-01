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01.09.2021 (20:32)

В Казанском суворовском училище состоялось торжественное вручение новобранцам алых погон

В Казанском суворовском военном училище состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний и вручению новобранцам алых погон.

Начался День знаний с просмотра видеообращения Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу к обучающимся суворовских, нахимовских и кадетских училищ. После чего с напутственными словами к учащимся обратились ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Александр Шахназаров, представители Центрального военного округа и правительства Республики Татарстан, общественные деятели.

Алые погоны новобранцам были вручены у памятника первому суворовцу училища. Здесь же выпускник Казанского суворовского училища 1975 года полковник в запасе Рустэм Мухаметгатов напутствовал первокурсников бережно хранить традиции училища. Он продемонстрировал свой первый суворовский погон, который пронес 40 лет на внутренней стороне кителя.

Завершилось мероприятие проведением для первокурсников Урока Мужества.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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