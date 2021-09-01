01.09.2021 (20:03)

В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе состоялась церемония начала учебного процесса

День знаний и церемония начала учебного процесса состоялись в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе. В торжественном построении на плацу корпуса приняли участие свыше 200 морских кадет. Из них впервые построились на плацу 80 кадет нового набора.

В мероприятии приняли участие начальник управления связи Главного командования ВМФ России контр-адмирал Владимир Земсков, глава Кронштадта Олег Довганюк, генеральный директор морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев, ветераны ВМФ и представители Русской православной церкви, родители и близкие морских кадет. Руководил церемонией начальник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса капитан 1 ранга Николай Довбешко.

Контр-адмирал Владимир Земсков от имени главкома ВМФ России адмирал Николая Евменова поздравил морских кадет с Днем знаний и началом учебного процесса в престижном довузовском военно-морском учебном заведении, пожелав новому поколению военных моряков следовать уверенным курсом приумножения славных традиций Военно-Морского Флота и корпуса, осваивать знания и любить море.

Поздравил юных военных моряков и глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, отметил, что корпус является лицом и продолжателем истории славного города – Кронштадта.

От имени кораблестроителей и руководства Объединенной судостроительной корпорации ребят поздравил генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев, выразив надежду на то, что многие из кадет в перспективе станут конструкторами, инженерами и внесут свой вклад в освоение новых подводных лодок и кораблей.

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