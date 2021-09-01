01.09.2021 (19:20)

В парке «Патриот» продолжает свою работу клуб болельщиков конкурса «Морской десант» АрМИ-2021

Клуб болельщиков конкурса соревнований подразделений морской пехоты «Морской десант» организован на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке. Тематическая площадка создана для поддержки основных соревнований, проходящих в рамках Армейских международных игр-2021 в эти дни на полигоне Клерк во Владивостоке.

Площадка клуба болельщиков разделена на несколько зон, которые включают в себя экспозицию для демонстрации БТР-82АМ и экспозицию для демонстрации снаряжения морского десанта, где любой желающий может ознакомиться и лично примерить экипировку морского пехотинца.

Также на площадке оборудована зона для проведения интеллектуальных конкурсов, в рамках которой проходят увлекательные викторины и интеллектуальные игры.

В клубе болельщиков функционирует зона для проведения активных игр, которая включает в себя полосу препятствий, площадки для проведения соревнований по перетягиванию каната и сборки-разборки оружия.

Для посетителей также организована зона демонстрации видеоматериалов по этапам конкурса «Морской десант».

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