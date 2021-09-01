01.09.2021 (19:15)

Россия победила в творческом конкурсе «Армия культуры» АрМИ-2021

Церемония награждения победителей прошла 1 сентября 2021 года в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард".

По результатам двухнедельных соревнований третье место в общекомандном зачете поделили между собой сборная Беларуси и сборная Казахстана. Второе место заняла команда Китая, а абсолютным лидером зачета стала команда Российской Федерации.

Отмечается, что конкурс стал самым многочисленным по количеству команд соревнованием АрМИ-2021. На церемонии награждения все 20 команд-участниц представили свои лучшие номера.

Почетными гостями мероприятия стали члены Общественного совета Министерства обороны РФ, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина, народный артист России Игорь Бутман, директор Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" Дарья Борисова, ведущая телеканала "Звезда" Ирина Лосик.

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