01.09.2021 (19:05)

Команда российских снайперов заняла первое место в конкурсном упражнении «Блокирование» третьего этапа международного конкурса «Снайперский рубеж»

На полигоне Брестский в Республике Беларусь прошли соревнования среди снайперов подразделений специального назначения в выполнении упражнения «Блокирование» третьего этапа международного конкурса «Снайперский рубеж».

Российские снайперы успешно поразили все мишени в установленный двухминутный отрезок времени, отведенного для выполнения упражнения «Блокирование» группового этапа соревнований. По результатам выполнения упражнения российская команда снайперов заняли первое место.

Выполнение конкурсного задания начиналось с посадки команды стрелков в кузов автомобиля и выдвижения на исходный рубеж. По сигналу таймера команда спешивалась и преодолевала расстояние в 100 метров до рубежа открытия огня. С момента спешивания команды из автомобиля и до первого выстрела, произведенного командой, все мишени, подлежащие поражению, обозначались миганием фонаря. После первого выстрела световое обозначение всех мишеней прекращалось. По условиям упражнения снайперам необходимо было поразить десять специальных мишеней размером 40х40 сантиметров на дальности от 300 до 800 метров. Для этого снайперской паре выделялось не более 10 патронов. По истечении двух минут стрельба прекращалась. Каждая пораженная мишень добавляла в копилку российской команды 10 баллов. Причем в зачет принималось только поражение мишени с первого выстрела.

При этом, по условиям упражнения, в случае продолжения стрельбы после сигнала арбитра, команда получала 0 баллов за выполнение упражнения, не зависимо от количества пораженных мишеней. Однако российская команда справилась с задачей с ювелирной точностью.

Конкурс «Снайперский рубеж» среди снайперов спецподразделений проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды из России, Беларуси, Индии, Ирана, Катара, Китая, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2021» – лучшие снайперы спецподразделений Восточного и Западного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвуют команды Росгвардии и ДОСААФ России.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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