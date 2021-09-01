01.09.2021 (18:55)

Министр обороны Сербии посетил площадку соревнований конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021

Министр обороны Сербии, доктор Небойша Стефанович посетил полигон Берановац, где сегодня прошел третий этап «Гонка патрульных нарядов» международного конкурса профессионального мастерства среди военных полицейских шести стран «Страж порядка» АрМИ-2021.

Глава военного ведомства Сербии посмотрел выступление нескольких команд, в том числе участников из Сербии, а также приветствовал всех участников и зрителей конкурса.

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, насколько важно, чтобы люди, которые участвуют в конкурсе, были командами, были хорошо обучены и хорошо подготовлены, потому что от этого зависит общий результат, - сказал Небойша Стефанович. - Конечно, если даже один член команды не выполняет все с той же скоростью, что и все остальные, вся команда страдает. Именно поэтому в военной философии очень важно, чтобы каждый наш человек был обученным, чтобы каждый военнослужащий выполнял свою работу, и только таким образом у нас будут серьезные команды, способные выполнить любую задачу, которую ставит перед ними из страна».

По словам министра, все команды-участницы достойны уважения за то, что согласились приехать на конкурс «Страж порядка» в Сербию.

«Позвольте поблагодарить все шесть команд, которые, действительно, как говорят в Сербии, оставляют свои сердца на поле, за то что они решили приехать на конкурс «Страж порядка», на эту часть Армейских международных игр, которые являются одним из крупнейших военных соревнований», — подчеркнул Небойша Стефанович, также не упустив возможности порадоваться за сборную своей страны, которая по итогам двух этапов занимает лидирующие позиции.

«Но, естественно, все это преждевременная радость, ведь мы не можем ничего точно сказать до последнего момента. Важно, чтобы ребята оставались сосредоточенными до самого последнего этапа, и, конечно же, мы болеем за них», — добавил он.

Министр заявил, что рад видеть, что команды всех стран-участниц прекрасно справляются с испытаниями и достигают хороших результатов. «Я, конечно, надеюсь, что они уедут из нашей страны довольными», - заключил он.

На третьем этапе конкурса каждая команда преодолела два круга специальной трассы, пройдя полосу препятствий, выполнив несколько специальных задач и совершив маневры на патрульном автомобиле. Команда России выступила на арене пятой — после Ирана, Катара, Кипра и Сербии. В конце конкурсного дня судьи подведут результаты соревнований и огласят рейтинг команд по итогам испытания.

Конкурс «Страж порядка» проходит в сербском городе Кралево с 29 августа по 3 сентября и состоит из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

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