01.09.2021 (18:45)

В Оренбурге президентские кадеты на День знаний приехали на самокатах, велосипедах и гироскутерах

В Оренбургском президентском суворовском училище День знаний прошел в театрализованной форме. Началось все с того, что во время торжественного построения личного состава на плацу «не обнаружили» новичков-пятиклассников. Новобранцы позже появились на самокатах, велосипедах, скейтах, гироскутерах, с воздушными шариками под песню «Мы маленькие дети» – так они прощались с гражданской жизнью. «Отставить песню! - раздалась команда. – Плац дело серьезное!» Технику отправили «в гараж», а новобранцам устроили экзамен на знание истории училища, сообразительность и умение быстро считать в уме. Наконец, общим голосованием их приняли в кадетское братство.

Под барабаны пятиклассники встают в строй, и ведущий доложили начальнику училища Татьяне Олеговне Машковской, что кадеты и воспитанники в полном составе к проведению Дня знаний готовы.

Начальник поздравила кадет с новой вехой в учебной кадетской жизни и передала слово кадетам-выпускникам. Их поздравление заканчилось выступлением строевого ансамбля барабанщиков-выпускников. Они исполнили последнее в своей кадетской жизни барабанное дефиле и передали тамбуршток - специальный оркестровый жезл – выпускному курсу.

Пятиклассники в стихах ответили на поздравления и дали обещания жить и учиться, как подобает президентскому кадету. Стихотворные поздравления перешли в песню: солисты хора начали, а весь кадетский хор подхватил «Марш президентских кадет».

Последнее напутствие на предстоящую учебу кадетам дал «Александр Невский». В год своего 800-летнего юбилея благоверный князь, воин, защитник святой земли Русской «прискакал» на коне на плац первого в России президентского училища и призвал российских отроков во всем быть первыми, стремиться к своей мечте и никогда не сдаваться.

Затихающий цокот копыт уезжающего в историческое прошлое князя сменил звонкий голос колокольчика, возвещающего о начале нового учебного года в стенах Оренбургского президентского кадетского училища.

На первый урок в Первом президентском и новую кадетскую жизнь самых младших воспитанников за руку увели самые старшие их товарищи. Такова традиция: старшие передают младшим эстафету кадетских поколений.

Вместе с родителями пятиклассников гостями праздника стали инспекторы группы инспекторов объединённого стратегического командования Центрального военного округа генерал-майор Чукин и генерал-майор Касьяненко.

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