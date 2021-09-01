01.09.2021 (18:40)

В Псковской области экипажи Ми-8 ЗВО произвели высадку более 200 десантников «по-штурмовому»

В Псковской области экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили высадку воздушного десанта в ходе учебно-тренировочных полётов.

С помощью облета указанного района была произведена разведка местности. Экипажи эскадрильи многоцелевых вертолетов Ми-8 высадили более 200 военнослужащих подразделений ВДВ на подготовленную площадку посадочным способом и по-штурмовому спуском на канатах и шнурах из положения зависания вертолетов на высоте до 20 м. Прикрытие высадки и огневая поддержка действий осуществлялось тремя звеньями ударных вертолётов Ми-24.

К выполнению задач было привлечено более 20 вертолетов, свыше 250 военнослужащих.

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