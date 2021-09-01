01.09.2021 (18:50)

Военнослужащие ВВО приняли участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний

Военнослужащие гарнизонов в Сибирцево, Бикине и Сергеевке общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, приняли участие в торжественной линейке в школах военных городков.

С поздравительными словами к учащимся обратились командиры соединений и их заместители, а также представители администраций населенных пунктов. Военнослужащие пожелали ученикам добра, отличных оценок и достижения поставленных целей.

В настоящий момент в образовательных учреждениях, расположенных в военных городках объединения, обучаются свыше 4000 детей и подростков.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице