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01.09.2021 (18:50)

Военнослужащие ВВО приняли участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний

Военнослужащие гарнизонов в Сибирцево, Бикине и Сергеевке общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, приняли участие в торжественной линейке в школах военных городков.

С поздравительными словами к учащимся обратились командиры соединений и их заместители, а также представители администраций населенных пунктов. Военнослужащие пожелали ученикам добра, отличных оценок и достижения поставленных целей.

В настоящий момент в образовательных учреждениях, расположенных в военных городках объединения, обучаются свыше 4000 детей и подростков.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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