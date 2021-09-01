01.09.2021 (18:50)
Военнослужащие ВВО приняли участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний
Военнослужащие гарнизонов в Сибирцево, Бикине и Сергеевке общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, приняли участие в торжественной линейке в школах военных городков.
С поздравительными словами к учащимся обратились командиры соединений и их заместители, а также представители администраций населенных пунктов. Военнослужащие пожелали ученикам добра, отличных оценок и достижения поставленных целей.
В настоящий момент в образовательных учреждениях, расположенных в военных городках объединения, обучаются свыше 4000 детей и подростков.
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