01.09.2021 (18:47)

Уссурийские десантники провели урок мужества для воспитанников кадетского класса

В День знаний воины-десантники Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения посетили воспитанников кадетского класса средней общеобразовательной школы с. Григорьевка Михайловского района Приморского края и провели с ними урок мужества и профориентации.

В рамках встречи военнослужащие ознакомили учащихся с историей и традициями прославленного соединения, показали им наглядный агитационный материал о создании Воздушно-десантных войск, рассказали о повседневном быте военнослужащих.

Кроме того, воины «крылатой пехоты» в неформальной обстановке пообщались со школьниками. В ходе беседы военнослужащие рассказали об особенностях военной службы, характеристиках оружия, стоящего на вооружении ВДВ, ответили на вопросы учащихся.

В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, командование соединения пригласило школьников в воинскую часть, для проведения более интересной и подробной экскурсии по соединению.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице