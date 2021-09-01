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01.09.2021 (18:47)

Уссурийские десантники провели урок мужества для воспитанников кадетского класса

В День знаний воины-десантники Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения посетили воспитанников кадетского класса средней общеобразовательной школы с. Григорьевка Михайловского района Приморского края и провели с ними урок мужества и профориентации.

В рамках встречи военнослужащие ознакомили учащихся с историей и традициями прославленного соединения, показали им наглядный агитационный материал о создании Воздушно-десантных войск, рассказали о повседневном быте военнослужащих.

Кроме того, воины «крылатой пехоты» в неформальной обстановке пообщались со школьниками. В ходе беседы военнослужащие рассказали об особенностях военной службы, характеристиках оружия, стоящего на вооружении ВДВ, ответили на вопросы учащихся.

В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, командование соединения пригласило школьников в воинскую часть, для проведения более интересной и подробной экскурсии по соединению.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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