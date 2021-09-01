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01.09.2021 (18:42)

В ЦДРА создан новый проект, посвященный истории военной литературы

1 сентября в ЦДРА писатель-историк Владимир Шигин и поэт Игорь Витюк открыли новый видеопроект Центрального Дома Российской Армии – цикл встреч с представителями молодого поколения «Литература и военная служба». Диалоги с писателями» и предложили к обсуждению тему «Русская военная литература от Древней Руси до XVIII века».

Изюминка встреч, которые проводят работники военно-художественной студии писателей ЦДРА, в том, что они рассчитаны на школьников от 12 лет и старше, юнармейцев, кадет и суворовцев со всех уголков России. Своя молодежная аудитория присутствует и непосредственно в студии, где происходит беседа. В данном случае участниками встречи стали учащиеся трех классов Московской средней школы №123. И не простых классов – один из них готовит будущих кинематографистов, два других имеют театральный уклон.

В ходе встречи было отмечено, что военная литература России берет начало с X и XI веков. С тех пор она живо откликается на все важнейшие исторические события, связанные с защитой Отечества. Особый литературный всплеск вызвали Отечественная война 1812 года, Первая мировая война и Великая Отечественная война.

Давая характеристику древнерусской литературе, ведущие в числе наиболее ярких произведений называли «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Повесть о разорении Рязани Батыем», воссоздавших историю русской земли, ее боль, красоту и воспевших подвиги русских богатырей. Отвечая на вопросы школьников, Владимир Шигин и Игорь Витюк поделились мыслями о секретах творческого мастерства литераторов, пишущих на военные темы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный дом Российской Армии
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