01.09.2021 (18:35)

Команды международных конкурсов «Полевая кухня» и «Военно-медицинская эстафета» приняли участие в праздновании Дня независимости Республики Узбекистан

На горном полигоне Фориш, где в рамках Армейских международных игр-2021 проводятся соревнования международных конкурсов «Полевая кухня» и «Военно-медицинская эстафета», состоялось праздничные мероприятия в честь Дня независимости Республики Узбекистан.

В день 30-летия независимости Республики были организованы дружеские спортивные турниры по настольному теннису и перетягиванию каната.

В этот же день состоялось итоговое совещание, в ходе которого команды-участницы подвели итоги международных конкурсов, обменялись мнениями об организации соревнований и вручили друг другу памятные подарки.

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