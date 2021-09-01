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01.09.2021 (18:35)

Команды международных конкурсов «Полевая кухня» и «Военно-медицинская эстафета» приняли участие в праздновании Дня независимости Республики Узбекистан

На горном полигоне Фориш, где в рамках Армейских международных игр-2021 проводятся соревнования международных конкурсов «Полевая кухня» и «Военно-медицинская эстафета», состоялось праздничные мероприятия в честь Дня независимости Республики Узбекистан.

В день 30-летия независимости Республики были организованы дружеские спортивные турниры по настольному теннису и перетягиванию каната.

В этот же день состоялось итоговое совещание, в ходе которого команды-участницы подвели итоги международных конкурсов, обменялись мнениями об организации соревнований и вручили друг другу памятные подарки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Полевая кухня , Военно-медицинская эстафета
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