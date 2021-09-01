01.09.2021 (18:00)

За точностью выполнения заданий на АрМИ-2021 следят при помощи спутников

Главный судья АрМИ-2021 генерал-майор Александр Перязев заявил, что оценка выступлений команд-участниц Армейских международных игр проводится максимально скрупулёзно – иногда для уточнения оценки судьи используют анализы данных, полученных со спутников системы ГЛОНАСС

«Может быть молниеносное поражение мишени после выстрела. Но перед поражением мишени есть еще ряд действий, которые должна отследить судейская коллегия. Также на конкурсах, к примеру, «Десантный взвод», «Военное ралли», «Меридиан» контрольные точки, с которых необходимо снять данные и обработать. На «Меридиане» вообще система ГЛОНАСС используется», – сказал он.

Александр Перязев пояснил, что данные со спутников нужны для того, чтобы максимально точно определить уровень выполнения конкурсной задачи. Особенно это актуально в спорных ситуациях, когда борьба между соперниками по АрМИ идёт за «метры и секунды».

«Мы сейчас в обязательном порядке для всех стран, которые принимают конкурсы, требуем объективного судейства – это видеоконтроль. Видеосъемка должна вестись минимум с трех положений: справа, слева и сверху, чтобы объективно судить действия. Это сложный процесс. Для ускорения принятия решения мы постоянно ведем обсуждение со странами-организаторами по видеоконференцсвязи», – добавил Александр Перзяев.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года проводятся в период с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 стран: Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия. Игры включают 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке.

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