01.09.2021 (18:32)

Десантники Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ поздравили с Днем знаний «Юных маргеловцев»

Гвардейцы-десантники Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения пришли в гости к своим подшефным – учащимся кадетского класса десантного профиля, чтобы поздравить их с Днем знаний.

По сложившейся традиции воины «крылатой пехоты» провели у кадет отряда «Юные маргеловцы» первый урок. Они рассказали о Воздушно-десантных войсках, прославленном соединении, которое более 20 лет дислоцируется в Волгоградской области, о своей воинской службе.

По окончании встречи воины-десантники показали воспитанникам кадетского класса новый документальный фильм, специально отснятый к 91-й годовщине Воздушно-десантных войск.

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