01.09.2021 (18:32)
Десантники Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ поздравили с Днем знаний «Юных маргеловцев»
Гвардейцы-десантники Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения пришли в гости к своим подшефным – учащимся кадетского класса десантного профиля, чтобы поздравить их с Днем знаний.
По сложившейся традиции воины «крылатой пехоты» провели у кадет отряда «Юные маргеловцы» первый урок. Они рассказали о Воздушно-десантных войсках, прославленном соединении, которое более 20 лет дислоцируется в Волгоградской области, о своей воинской службе.
По окончании встречи воины-десантники показали воспитанникам кадетского класса новый документальный фильм, специально отснятый к 91-й годовщине Воздушно-десантных войск.
Новости по теме:
Командующий ВДВ торжественно открыл новый комплекс зданий и сооружений для Омского кадетского военного корпуса
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров поздравил с Днем знаний курсантов и офицеров Рязанского училища ВДВ
Метки: