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01.09.2021 (18:27)

На конкурсе «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021 горные подразделения из семи государств преодолели ледовое препятствие

Горные подразделения команд преодолели ледовое препятствие на склоне вулкана Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Преодоление ледового участка (спуск-подъем) — одно из финальных заданий второго этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021.

Участники состязаний успешно выполнили два спецзадания: №10 «Преодоление ледового участка (спуск)» и №11 «Преодоление ледового участка (подъем)» на леднике Большой Азау (высота 3500 м). Выполнение задачи было организовано на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов.

Команда России показала лучший результат в выполнении 10 спецзадания. За «Преодоление ледового участка (подъем)» военные альпинисты набрали 995 баллов. Второй результат у команды Китая — 934 балла. Третий результат у Узбекистана — 930 баллов. Четвертое место заняла команда Индии — 883 балла.

При спуске с ледового препятствия лучший результат показало подразделение Узбекистана, которое набрало 977 баллов. На втором месте – команда Индии с результатом 960 баллов. Команда Казахстана показала третий результат – 920 баллов. Команда России заняла четвертое место с результатом 883 балла.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Эльбрусское кольцо
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