01.09.2021 (18:17)

Второй полуфинальный заезд команд первого дивизиона конкурса «Танковый биатлон» будет проведен 2 сентября

Из-за резкого ухудшения погодных условий и отсутствия видимости на мишенном поле решением главного судьи конкурса «Танковый биатлон» генерал-майора Александра Глазкова второй полуфинальный заезд команд первого дивизиона перенесен на утро 2 сентября.

Старт полуфинальной эстафете будет дан в 9:00 заездом вторых экипажей с учетом разницы прохождения первого круга.

Этап «Эстафета» по праву пользуется у болельщиков Танкового биатлона большой популярностью. По регламенту соревнований три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом Танкового биатлона.

Справочно:

В 2021 году в Танковом биатлоне принимает участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляют только лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса.

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