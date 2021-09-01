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01.09.2021 (18:17)

Российские десантники заняли второе место на конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2021

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Российская команда заняла второе место по итогам конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2021, разделив его с командой Узбекистана. Лидерами соревнований среди подразделений специального назначения девяти стран стали белорусские военнослужащие. Об этом сообщил главный судья конкурса полковник Вооруженных сил Республики Беларусь полковник Николай Смехович.

В течение двух недель российские десантники прошли 6 этапов соревнований, в ходе которых успешно выполнили все конкурсные задания в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки. При прохождении этапов военнослужащие выполнили на время десятки сложнейших упражнений и нормативов по тактической, специальной, разведывательной, огневой, медицинской и инженерной подготовкам. Они выполняли учебно-боевые задачи, среди которых: прыжки с парашютом на точность приземления; 30-километровые марш-броски; стрельба из всех видов штатного вооружения в дневное и ночное время; рукопашный бой; штурм здания; эвакуация раненых. Российская команда показала отличную слаженность действий и высокие результаты в соревнованиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Полярная звезда
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