01.09.2021 (17:00)

В Омске за 292 дня сданы под ключ новые фонды легендарного кадетского корпуса

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны впервые в истории новой России (с 1991 года) за один этап полностью возвели учебный довузовский комплекс. Это абсолютный рекорд страны в области строительства. Масштабный проект запустили 12 ноября 2020 года и закончили через 292 дня. Впервые такой крупный объект военными строителям удалось полностью сдать под ключ, не разбивая производственный процесс на первую и вторую очереди.

Учебный год омские кадеты начали в новых современных зданиях и сооружениях старейшего и ведущего учебного заведения Сибири – Омского военного корпуса. На время строительно-монтажных работ набор кадетов приостановили. Воспитанники жили и учились в Кемеровским Президентском училище и филиале Нахимовки в Севастополе. Сегодня юноши вернулись в свой обновленный учебный дом.

Что и как было построено

Новые фонды кадетского корпуса на 560 человек возвели на площадке в 14,7 га между улицами Суворова и 60 лет Победы. Во время подбора участка специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны совместно с представителями областного центра рассмотрели шесть возможных площадок. В итоге выбрали территорию на Омском Левобережье, рядом с парком Победы. Здесь ровный рельеф, открытое пространство и отсутствие каких-любых обременений на землю.

Перед военными строителями стояла серьезная задача – возвести объект в максимально короткие сроки, чтобы кадеты в новом учебном году сели за парты в Омске. Остро встал вопрос профессиональных кадров. Людей на месте не хватало. После ряда согласований с Минстроем России, в Омск направили авиарейс со специалистами, востребованными на стройке. В пиковый период 24 часа в сутки, в три смены на площадке трудилось почти 1000 человек, задействовали более 50 единиц техники. Все производственные процессы: монтаж, отделка, укладка коммуникаций шли параллельно.

За 292 дня, с ноля, за один этап удалось построить:

административно - учебный (главный) корпус (3 этажа) – 13 976 м2;

столовую на 620 мест с классами дополнительного образования – 8 505 м2;

медицинский пункт – 2350 м2;

2 спальных корпуса (на 240 и 320 мест) – 10 209 м2 и 10 516 м2;

плац с местом для оркестра – 3364 м2;

крытый спортивный комплекс с залами для игровых видов спорта, гимнастики и единоборств – 5459 м2;

ледовый дворец с бассейном на 40 человек – 5 809 м2;

4 открытые универсальные спортплощадки – 664 м2;

футбольный стадион с беговыми дорожками и трибуной на 620 зрителей – 9 620 м2;

полосу препятствий – 1285 м2;

корт для большого тенниса, столы для настольного и уличные тренажёры - 1111 м2;

гимнастический городок – 1200 м2;

2 КПП (один гостевой, с комнатой для посетителей) – 37,2 м2 и 148,5 м2.

Кроме того, возведены: трансформаторная и насосная подстанции, проложены трубы для двух канализаций, сети электроснабжения и наружного освещения, противопожарный водопровод и «ливневка».

На прилегающей территории высажены деревья, уложен асфальт. Рядом обустраиваются остановки общественного транспорта.

Где будут жить кадеты, как и чему их будут учить

На новом месте кардинально изменилась система проживания кадетов. Старая, казарменная осталась в прошлом. Вместо нее - кубриковая «2 на 2». Жилой бокс, или по-морскому кубрик, имеет общую прихожую, гардеробную, отдельный туалет, душ и объединяет две комнаты, в каждой два спальных места, рабочие столы и телевизор.

Для каждого возрастного потока (80 человек) предусмотрен отдельный этаж жилого спального корпуса.

В Омском кадетском военном корпусе Минобороны России получают знания 560 юношей с 5 по 11 классы. Ученики 7, 8 и 10 класса вместе со своими преподавателями и воспитателями на время строительства разместились в Кемеровском Президентском кадетском училище, а кадеты 9 и 11 классов – в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе. Набора в 6 класс в прошлом году не было.

В настоящее время в Омскую кадетку набрали воспитанников в 5, 6 и 7 классы. Все поступившие сдали экзамены по математике, русскому, иностранному языкам и физической культуре. Результаты оценивались по 10-балльной системе. В «зачет» также шли победы на олимпиадах и соревнованиях.

Медики оценили их физическое здоровье (не путать с физической подготовкой). С каждым кандидатом психологи провели собеседование, чтобы определить готовность к самостоятельной жизни вдали от родителей в закрытом коллективе с высокими требованиями к дисциплине. Только после этого будущих воспитанников допустили к вопросам по школьным предметам.

Конкурс в 2021 году небольшой, 2 человека на место. Более половины абитуриентов – не омичи, а жители разных регионов страны от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

1 сентября за парты учебного заведения сели 240 новоиспеченных кадетов (по 80 – в каждом потоке). Учащиеся 8, 9, 10, 11 еще помнят старые помещения, поэтому они по достоинству оценили обновления зданий и сооружений.

Омский кадетский военный корпус предполагает круглогодичный цикл обучения и проживания на полном государственном обеспечении. Всем поступившим в начале учебного года выдают личный ноутбук и несколько комплектов формы. За успехи в учебе кадеты поощряются увольнительной с неизменным условием - только родители или официальные опекуны могут забрать ребенка и привести его обратно. После окончания кадетки выпускник может поступать в любое высшее заведение России, включая гражданские институты и университеты.

Все преподаватели и воспитатели проходят жесткий отбор приемной комиссии Главного управления кадров Минобороны России. Военное ведомство предъявляет высокие требования к образованию.

Обучение базируется на классической программе средней школы, но с углубленным изучением всех предметов и дополнительными занятиями по другим дисциплинам, включая военные.

В обновленном учебном заведении создан химико-лабораторный корпус для углубленного изучения физики, химии, биологии и проведения разнообразных опытов. Технологические классы, помимо обычных верстаков, оснащены мощными компьютерами, на которых можно рассчитать любые модели, включая ракетные установки. А затем изготовить их на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) или 3D- принтерах. Кабинет робототехники позволяет заниматься инженерным творчеством и решать конструкторские задачи, вплоть до создания моделей космических станций. Сделаны мастерские по авиа- и судомоделированию. Есть здесь и аудитория для пения и танцев, интерактивный тир, шахматный клуб, фото- и видеостудия. Для изучения иностранных языков смонтированы лингафонные системы интерактивного общения учеников с преподавателями и с носителями языка по Интернету. Традиционный для таких заведений класс обучения вождению получил в Омске новую версию: здесь появились тренажеры для знакомства с электродвигателями.

Вся мебель для кадетского корпуса разработана в современном стиле. Она удобна и функциональна. К примеру, в процессе обучения часто используют большие карты. Для их хранения предусмотрены боксы, которые задвигаются в стену.

Уникальность

В Омском кадетском корпусе создан единственный в своем роде «Многофункциональный интерактивный комплекс начальной воздушно-десантной подготовки». Он разработан исключительно для омских кадетов, которых с 2014 года опекают Воздушно-десантные войска Вооруженных сил России.

Это высокотехнологичное пространство для знакомства со службой десантника и его подготовкой. Оно условно поделено на теоретический и практический модули.

В первом кадеты получают знания по военно-тактическим и общеобразовательным дисциплинам. Во втором - самостоятельно моделируют выполнение боевых задач и отрабатывают взаимодействие личного состава.

Среда полного погружения в материал, когда обучение становится увлекательным, наглядным, ярким и доступным – главная особенность комплекса. В его состав входят:

Настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой

Учебно-тренировочные парашютные тренажеры с применением VR (виртуальная реальность) - технологий для начальных навыков парашютной подготовки в условиях, приближенных к реальности

Программно-аппаратный стенд БМД (боевая машина десанта) на динамической платформе

Аппарат VR для тактических действий в составе отделения (5 рабочих мест)

Интерактивный стенд с технологией жестового управления и специальной информационной программой

Сенсорный интерактивный мобильный стенд с технологией дополненной реальности по военной топографии и тактике

Автоматизированная система сборки парашютов

Программный аппарат с элементами радиосигналов

Интерактивные универсальные рабочие места кадетов с мобильной эргономичной мебелью для теоретических занятий, проверки усвоенных знаний и получения дополнительной информации

Комплект учебно-образовательных видео уроков

Система многоуровневого тестирования, позволяющая закрепить полученные знания, проверить качество их усвоения, выявить профессиональную предрасположенность каждого учащегося

Уникальность класса в его многофункциональности. Все элементы составляют единый образовательный инструмент, при этом могут использоваться и самостоятельно.

Историческая справка

Омский кадетский военный корпус (в советские годы – общевойсковое командное училище имени Фрунзе) - старейшее учебное военное заведение Сибири, ведущее свою историю с 1813 года. С корпусом связана судьба многих настоящих героев, прекрасных офицеров: 152 Георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, 8 Героев России, 5 полных кавалера ордена Славы, 305 генералов: 1 маршал, 15 генералов армии, 13 генерал-полковников, 60 генерал-лейтенантов, 216 генерал-майоров.

Корпус (училище) в разное время окончили: Верховный Главнокомандующий Русской Армией генерал от инфантерии Л. Корнилов (1889 г.), выдающийся инженер-фортификатор, доктор военных наук, профессор Герой Советского Союза генерал-лейтенант инженерных войск Д. Карбышев (1898 г.), начальник Штаба Верховного Главнокомандующего адмирала А.В. Колчака генерал-майор Д. Лебедев (1900 г.), командующий 1-й Сибирской армией генерал-лейтенант А. Пепеляев (1908 г.), командующий войсками Сибирского и Закавказского военных округов комкор Н. Куйбышев (1912 г.), командующий Белорусским особым военным округом Герой Советского Союза генерал армии Д. Павлов (1922 г.), командующий Волховским и Брянским фронтами, первый заместитель Главнокомандующего Группой советских войск в Германии Герой Советского Союза генерал армии И. Федюнинский (1924 г) и многие другие выдающиеся военачальники.

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