01.09.2021 (17:40)

В Армении состоялась церемония закрытия международного конкурса «Воин мира» в рамках АрМИ-2021

В Республике Армения состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса Армейских Международных игр АрМИ-2021 «Воин мира». Конкурс проводился в Армении в четвертый раз.

Награждение победителей прошло в атриуме военно-спортивного лицея имени Монте Мелконяна Минобороны Армении в городе Дилижан.

Программа конкурса «Воин мира» была рассчитана на 14 дней. В ходе соревнований участники выявляли лучших в знаниях военной истории и международного гуманитарного права в этапе под названием «Эрудит». Соревновались в силе, быстроте, выносливости, меткости и навыках ориентирования на местности в этапах «Атлет», «Снайпер» и «Профессионал». Определяли самых творческих личностей в литературно-художественном и танцевальном этапе «Кавалер (Сударыня)».

Победители определялись на каждом этапе и конкурсе в целом в двух категориях среди военнослужащих-мужчин и военнослужащих женского пола. Итоговые места участников конкурса определялись по наименьшей сумме мест, полученных на каждом этапе. Команда-победитель определялась судьями по наименьшей сумме баллов, полученных участниками команд по результатам всех этапов конкурса.

По итогам всех этапов конкурса первое место заняла команда из Армении, на втором месте – команда из России, третье – у команды из Казахстана.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице