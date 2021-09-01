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01.09.2021 (17:37)

В военном учебном центре Уральского федерального университета стартовал учебно-методический сбор профессорско-преподавательского состава

Учебно-методический сбор профессорско-преподавательского состава стартовал в военном учебном центре Уральского федерального университета в Екатеринбурге. В течение недели участники сбора прослушают курс лекций по профессионально-должностной, оперативной, военно-технической и военно-политической подготовке. Занятия будут проводить представители структурных подразделений штаба и управлений Центрального военного округа (ЦВО).

Также в ходе сбора преподаватели и профессора военно-учебного центра определят основные направления деятельности на учебный год, проанализируют и обобщат опыт методической работы, накопленный в коллективе. Данный сбор станет связующим звеном учебной, воспитательной, методической и научной работы, одним из компонентов системы повышения квалификации офицеров военного учебного центра крупнейшего вуза Свердловской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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