01.09.2021 (17:32)

Под Нижним Новгородом разведчики танковой армии ЗВО десантировались в тыл условного противника с высоты более 1,5 км



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Под Нижним Новгородом разведчики танковой армии ЗВО десантировались в тыл условного противника с высоты более 1,5 км

Под Нижним Новгородом военнослужащие разведывательных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа учились захватывать плацдарм в тылу противника в рамках тактического учения.

В ходе учения разведчики десантировались из вертолетов Ми-8 АМТШ с высоты свыше 1,5 тысяч метров с помощью парашютных систем Д-10. После приземления военнослужащие отработали ряд учебно-боевых задач: сбор группы в точке приземления и занятие круговой обороны, проведение диверсионных действий на объектах условного противника, а также совершение марша в полном боевом снаряжении в район сбора.

Военнослужащие из района сосредоточения совершили контрудар в тыл условного противника и захватили плацдарм для высадки основных сил военной техники.

Всего в учении задействовано свыше 500 военнослужащих разведывательных подразделений танкового объединения Западного военного округа.

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