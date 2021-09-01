Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2021 (17:32)

Под Нижним Новгородом разведчики танковой армии ЗВО десантировались в тыл условного противника с высоты более 1,5 км

Фото Видео

Под Нижним Новгородом военнослужащие разведывательных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа учились захватывать плацдарм в тылу противника в рамках тактического учения.

В ходе учения разведчики десантировались из вертолетов Ми-8 АМТШ с высоты свыше 1,5 тысяч метров с помощью парашютных систем Д-10. После приземления военнослужащие отработали ряд учебно-боевых задач: сбор группы в точке приземления и занятие круговой обороны, проведение диверсионных действий на объектах условного противника, а также совершение марша в полном боевом снаряжении в район сбора.

Военнослужащие из района сосредоточения совершили контрудар в тыл условного противника и захватили плацдарм для высадки основных сил военной техники.

Всего в учении задействовано свыше 500 военнослужащих разведывательных подразделений танкового объединения Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В день закрытия Армейских международных игр небо над парком «Патриот» раскрасят тысячи салютных залпов
В городе Шуе Ивановской области «сыновья полка» ракетной бригады ЗВО приступи к учебному процессу
Российские танкисты в Таджикистане выполнили упражнения контрольных стрельб
В День знаний в Санкт-Петербургском суворовском военном училище состоялся ритуал посвящения в суворовцы

Метки:
Танковые войска , Танки , Западный военный округ , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false