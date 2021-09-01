01.09.2021 (17:29)

В день закрытия Армейских международных игр небо над парком «Патриот» раскрасят тысячи салютных залпов

Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа (ЗВО) произведут праздничный артиллерийский салют в день закрытия Армейских международных игр-2021.

Свыше 2,5 тыс. фейерверочных изделий более чем из 30 видов, среди которых – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка» в течении 5,30 минут озарят ночное небо подмосковного парка «Патриот». Для салюта будет привлечено 10 салютных установок на базе автомобиля КамАЗ.

Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяют проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в конкурсах принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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