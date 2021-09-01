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01.09.2021 (17:26)

В городе Шуе Ивановской области «сыновья полка» ракетной бригады ЗВО приступи к учебному процессу

В гвардейском ракетном соединении танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированном в городе Шуе Ивановской области, «сыновья полка» приступили к новому учебному году. В настоящее время в подразделениях ракетной бригады воспитывается 8 подростков, оставшихся без попечения родителей.

Свободное от школьных занятий время воспитанники проводят в соответствии с распорядком дня воинской части, участвуя во всех спортивных и культурно-досуговых мероприятиях, запланированных командованием для военнослужащих по призыву. В выходные дни при наличии положительных отметок в школьном дневнике, который еженедельно проверяется командиром ракетной бригады, воспитанники могут пойти в увольнение в город.

Ракетное соединение танковой армии ЗВО, в котором воспитываются «сыновья полка», является воинской частью постоянной боевой готовности. Более половины личного состава соединения проходит военную службу по контракту.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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