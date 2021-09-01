01.09.2021 (17:20)

В Тверском суворовском военном училище прошли мероприятия, посвященные Дню знаний

В Тверском суворовском военном училище прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний. Воспитанники Тверского суворовского училища начали второй учебный год в стенах нового комплекса зданий.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в режиме онлайн поздравил суворовцев с Днем знаний и началом нового учебного года.

День знаний стал началом новом учебного года, в котором суворовцы продолжат получать знания, а также стал первым шагом для мальчишек, которые только поступили в этом году в пятый класс и взяли на себя ответственность нести гордое звание суворовца.

Суворовцев лично поздравил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев. Он отметил, что Тверское суворовское военное училище за годы своего существования воспитало десятки поколений настоящих мужчин и дало путевку в жизнь, избравшим для себя одну из благороднейших профессий – защищать Родину.

«Особую благодарность выражаю командованию и преподавательскому составу училища за кропотливый и творческий труд по воспитанию достойных граждан нашей Родины. В этот праздничный день желаю всему коллективу училища новых успехов и достижений», - заявил Александр Максимцев.

Первый в этом учебном году звонок дали суворовец 1 курса Павел Кулаков и суворовец 7 курса Иван Плясунов. Мероприятия, посвященное Дню знаний, завершилось прохождением торжественным маршем.

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