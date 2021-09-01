01.09.2021 (15:23)

Замминистра обороны Татьяна Шевцова открыла в Санкт-Петербургском пансионе обновленные робототехнические классы

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова открыла в Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ обновленные кабинеты робототехники и моделирования, а также инновационные коворкинги.

Воспитанницы показали Татьяне Викторовне обновленное пространство. К началу 2021-2022 учебного года организованы зоны коворкинга, предоставляющие воспитанницам возможности для неформального общения групп по интересам.

Кроме того, были представлены и открыты переоснащенные кабинеты моделирования и робототехники. Для формирования единой физической картины мира в холле атриума естественно-научных дисциплин появились объемные модели атома и Солнечной системы.

По словам Татьяны Шевцовой, в пансионе очень много кружков и секций. «В пансионе воспитанниц Министерства обороны есть возможность получить очень хорошее дополнительное образование», — подчеркнула она.

Санкт-Петербургский пансион был открыт в 2019 году. Это инновационный проект Министерства обороны, направленный на организацию эффективной и комфортной образовательной среды. Сейчас в учебном заведении обучаются 400 воспитанниц с 5-го по 9-й класс из разных регионов страны.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице